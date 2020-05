Ministerstvo financí uspělo ve dvou arbitrážích ve výši 10 miliard korun, které proti Česku vedl podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer.

„Díky pravomocnému vítězství v těchto vleklých sporech jsme odvrátili hrozbu pro státní rozpočet přesahující 10 miliard korun. Je to už třináctá vítězná arbitráž v řadě a mě nesmírně těší, že i za tímto úspěchem stojí interní tým právníků Ministerstva financí,“ řekla k rozhodnutím tribunálu ministryně financí Alena Schillerová.

První arbitráž začala v prosinci 2016 společnost A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG, která požadovala 375,3 milionu dolarů kvůli pochybením v souvislosti s insolvenčními řízeními z let 2005 a 2006, kdy došlo k údajně neoprávněnému zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následnému vydražení.

Ve druhém sporu si Václav Fischer činil nárok na 60 milionů eur, protože ČR údajně neochránila jeho investice při jeho vytěsnění z akciové společnosti CK Fischer. Rozhodčí tribunál jeho nárok zamítl a v tomto sporu navíc přiznal České republice právo na náhradu nákladů řízení, které vedli právníci Ministerstva financí ve spolupráci s advokátní kanceláří Zeiler Partners.

V počáteční fázi je ještě třetí arbitráž, v níž si Fischer nárokuje 21 milionů eur za znehodnocení své investice způsobené údajně nezákonným konkurzem. (MF)