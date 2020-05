Ekologové kritizují dnešní jednání koalice proti suchu. Ministři zemědělství a životního prostředí prý ukázali, že nemají účinný plán proti suchu. Případná stavba nových přehrad prý jen zabetonuje českou krajinu.

Ministr zemědělství Miroslav Toman svými návrhy na další přehrady prosazuje především zabetonování české krajiny. Do opatření, která mají mnohem větší potenciál pomoci do budoucna se suchem a povodněmi, se mu ale nechce.

„Dobrá zemědělská praxe by přitom zadržela 12krát víc vody než nově navržené přehrady. Účinné zadržování vody ve městech a na vesnicích by zadrželo šestkrát více vody než nově navržené přehrady. Vláda by proto měla představit skutečně ucelený a dlouhodobý plán, jak s touto nebezpečnou situaci chce naložit. Například by měla prosadit, aby desítky miliard zemědělských dotací nešly do dalšího rozorávání mezí a kácení stromů, ale aby naopak podpořily zeleň v zemědělské krajině, kvalitu půdy a revitalizaci vodních toků,“ napsalo Hnutí DUHA v tiskové zprávě.