V Dubaji sbírají peníze na jídlo pro lidi, kteří se dostali do finančních problémů kvůli dopadům pandemie koronaviru. Lidé si mohou za 10 dirhamů (70 korun) „koupit“ jedno z 1,2 milionu světel na nejvyšší budově světa Burdž Chalífě, které se tak rozsvítí. (Reuters)

Burj Khalifa dazzles with 860,000 lights for the 10 million meals campaign. Visit https://t.co/CCpIbbD8kJ to donate. #1Light1Meal #WorldsTallestDonationBox pic.twitter.com/B4OgyWKvW3

