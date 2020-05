Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před prudkým nárůstem úmrtí lidí v Africe kvůli AIDS. Péče o HIV pozitivní pacienty je nyní kvůli koronavairové pandemii nedostatečná. WHO uvádí, že by mohlo na AIDS zemřít o půl milionu víc lidí, výrazně se zvýší i přenos viru z matky na dítě. (WHO)