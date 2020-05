Ministerstvo životního prostředí chce zpřísnit podmínky pro hospodaření s dešťovou vodou u nových staveb. Cílem je zvýšit akumulaci vody a minimalizovat její odvod do kanalizace. Oznámil to šéf resortu Richard Brabec.

Opatření chce Brabcův resort prosadit v rámci novely vodního zákona. Platit by mohlo od příštího roku. Bude na tom spolupracovat s ministerstvem pro místní rozvoj. Dnes se po roce sešli odborníci a politici v rámci takzvané Národní koalice pro boj se suchem.