Stovky tisíc Iráčanek, které v minulosti uprchly před boji proti IS do jiných částí země, se teď nemohou dostat zpět do svých domovů. Podle Norské rady pro uprchlíky jim v tom brání nečinnost úřadů a také zábor jejich nemovitostí místními lidmi.

Stačí k tomu jakékoli podezření, že rodina měla něco společného s teroristickým IS, informovala agentura AP.

Na překážky podle Norské rady pro uprchlíky naráží 11 procent uprchlých Iráčanek. Třiasedmdesátiletá Sabaha Ahmadová strávila roky v táborech na severovýchodě Iráku, v iráckém Kurdistánu.

Je ze Širkátu v sunnitském regionu provincie Salláhaddín, odkud uprchla v roce 2016. „Nemohu zpět, protože kmen nám vstup zakázal. Obvinili mého syna ze členství v IS, ale to není pravda. Udělali to, protože chtěli naše pozemky,“ řekla žena.

Podle NRC vypovědělo devět procent žen dotázaných v provinciích Dahúk, Ninive, Kirkúk a Anbár, že jejich nemovitosti zabrali příbuzní, kmenoví vůdci, milice a bezpečnostní síly a teď brání návratu majitelů.