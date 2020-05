Donald Trump obvinil exprezidenta Obamu z blíže neurčeného zločinu. „Staly se strašné věci, brzy to uvidíte,“ odpověděl novináři na konferenci v Bílém domě. Tu pak náhle ukončil po konfliktu se dvěma novinářkami.

Americký prezident dříve na svém twitterovém účtu napsal, že „Obama spáchal největší politický zločin v americké historii“.

Na otázku reportéra deníku Washington Post, který zločin myslel a zda by jej mělo ministerstvo spravedlnosti vyšetřovat, prezident odpověděl: „Obamagate. Už to běží dlouho. Staly se strašné věci, které by v naší zemi nikdy neměly být umožněny. Uvidíte, co se děje, v dalších týdnech.“

Reportér chtěl upřesnit, o jaký zločin jde. „Vy víte, o jaký zločin jde. Ten zločin je zřetelný každému. Stačí, když budete číst noviny, ovšem ne ty vaše,“ řekl Donald Trump.

.@PhilipRucker: You appeared to accuse Obama of a crime yesterday. What did he do?

TRUMP: "Obamagate."

RUCKER: What is the crime?

TRUMP: "You know what the crime is. The crime is very obvious to everybody." pic.twitter.com/EUueidNwGp

— Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2020