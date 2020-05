Vláda bude zřejmě moci letos předložit návrh rozpočtu Sněmovně na rok 2021 až ke konci října. Dosud to bylo ke konci září. Změnu pravidel schválila vláda.

Informaci potvrdila po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní tak vznikne dostatek času na to, aby mohly vzniknout přesné predikce růstu ekonomiky nebo spotřeby. „V tuto chvíli by to byl velmi nepřesný předběžný rozpočet, který by neodpovídal realitě,“ uvedla Schillerová k tomu, že by se první návrh měl objevit na vládě již v květnu.