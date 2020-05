Ve věku 92 let zemřel americký komediální herec Jerry Stiller. Několik let účinkoval například v seriálu Show Jerryho Seinfelda, hereckou dvojici tvořil také se svou ženou Anne. O úmrtí informoval jejich syn Ben Stiller.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020