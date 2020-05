Po dvouměsíční pauze se dnes mohou v Česku opět otevřít obchodní centra, venkovní zahrádky restaurací, ale také třeba kadeřnictví. Povoleny budou rovněž akce do 100 lidí, což se týká jak návštěv divadel, kin či muzeí, tak i mší či sportovních tréninků.

Pro deváťáky a maturanty se otevřou školy. Vše bude možné jen za dodržení přísných hygienických pravidel. Jde o největší vlnu uvolňování opatření přijatých kvůli epidemii koronaviru v březnu. Další rozvolnění vláda plánuje na 25. května. Ještě týden bude v Česku platit nouzový stav.

Plán rozvolňování schválila vláda po souhlasu epidemiologů, ti za nejrizikovější považují otevření obchodních center. Pokud by se situace začala zhoršovat a počet pozitivně testovaných na koronavirus by narostl na 400 za den, nastalo by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zbrzdění. V posledních dnech se počet případů nákazy denně drží pod stovkou, denní maximum bylo 27. března 373 případů. (ČTK)