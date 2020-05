Restaurace C&C v americkém Coloradu, jejíž záběry tísnících návštěvníků zveřejnila světová média, otevřela provoz nelegálně. “Postavili jsme za se Ameriku, malé podnikatele, ústavu a proti guvernérovi!“ uvedla restaurace.

Happy Mother’s Day from C& C in Castle Rock, where the owner said this is almost double a normal Mother’s Day. pic.twitter.com/cPSzjmAfAg

— Nick Puckett (@nick__puckett) May 10, 2020