Největší americké aerolinky plánují zavést povinné měření teploty pasažérů před nástupem do letadla. „Bude to další ochrana jak pro cestující, tak pro zaměstnance aerolinek i letiště,“ stojí ve společném prohlášení.

Zatím není známo, co se stane s cestujícími, kterým bude vyšší teplota zjištěna, ani kde a kdo bude teplotu měřit. (Reuters)