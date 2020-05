Ministerstvo zdravotnictví chce zavést nový systém licencí pro pěstování konopí pro léčebné použití. (ČTK)

Léčebné konopí a přípravky jsou od ledna 2020 předepisovány výlučně přes speciálně označený elektronický recept a je z většiny hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Návrh ministerstva zdravotnictví, kterým se mění zákony o návykových látkách, o léčivech a další související legislativa, v pondělí projedná vláda. Návrh byl zveřejněný už loni v listopadu, platit by měl od července 2021.

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v lékárnách vydáno podle dat Státní agentury pro léčebné konopí, kterou zřizuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), více než 11,5 kilogramu léčebného konopí. Loni to bylo necelých 18 kilogramů za celý rok. Podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, má nový systém licencí pro pěstitele zvýšit dostupnost konopí pro léčivé použití. V prvních třech měsících letošního roku ho mělo předepsáno mezi 750 a 800 pacienty každý měsíc.

Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na které nezabírají jiné léky. Předepisuje se například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Od letošního roku 90 procent ceny léčby proplácejí pacientům zdravotní pojišťovny. Měsíčně to bude maximálně 30 gramů. Podle odhadů z loňského roku by to veřejné zdravotní pojištění mělo stát 450 milionů korun.

Místo výběrového řízení na pěstitele či dovozu by měli podnikatelé a firmy získávat pětileté povolení k pěstování marihuany pro léčbu, k výrobě léčiva a k nakládání s omamnými látkami. Udělovat je bude SÚKL a ministerstvo. Produkci pak bude možné také vyvážet. Současný systém podle resortu není pružný, klesnout by mohla i cena.

SÚKL dnes licenci na pěstování léčebného konopí uděluje po výběrovém řízení, vypěstovanou surovinu pak ústav vykupuje a prodává lékárnám. Povolení má v Česku jediný pěstitel, distributoři mohli léčivo také dovážet například z Nizozemí nebo Kanady.