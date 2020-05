Roušky by mohly být povinné jen v uzavřených prostorách, venku by je lidé nosili pouze na doporučení. Vláda se bude možným dřívějším uvolňováním zabývat v pondělí. (ČTK/CNN Prima)

V televizi CNN Prima News to řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek mluvil o tom, že by lidé roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest nemuseli venku nosit od poloviny června. Podle Babiše by se ale pravidla mohla při příznivém epidemiologickém vývoji uvolnit dříve.

„Je potřeba debatovat o tom, jak dál s rouškami, jestli je nenosit jen ve vnitřních prostorech (…), zítra na vládě o tom budeme debatovat,“ řekl Babiš. „Ale uvidíme, samozřejmě my rozvolňujeme, jaký to bude mít dopad na výskyt lidí, kteří se nakazí,“ dodal.

Hamáček dodal, že harmonogram rozvolňování vládních opatření kvůli šíření koronaviru umožňuje některé fáze urychlit. „Udělali jsme to několikrát, můžeme to udělat i s rouškami,“ řekl ministr. Je ale podle něj nutné vzít v potaz názor odborníků. „Řešení, které by se mohlo nabízet, je, že roušky budou povinné pouze v uzavřených prostorách, to znamená v obchodech, v kinech, v MHD a mimo uzavřené prostory vláda doporučí lidem nošení roušek a bude to na nich, aby se rozhodli, že chtějí chránit ostatní,“ popsal Hamáček.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula už dříve uvedl, že rozvolnění pravidel při nošení roušek musí mít logiku a racionálně vycházet z dopadů, které má na vývoj nemoci covid-19 předchozí rušení restrikcí. Orientační termín 15. červen vychází podle ministerstva zdravotnictví z doporučení epidemiologické pracovní skupiny.

Nošení roušek je jedním z mimořádných opatření, které přijalo ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a která budou platit i po ukončení nouzového stavu, který zatím platí do 17. května. Zakrývání dýchacích cest se podle Vojtěcha osvědčilo jako účinná prevence proti šíření nákazy. Své spoluobčany tím chrání třeba i lidé, kteří mají nákazu, ale neprojevují se u nich žádné příznaky covidu-19.

Zákaz pohybu na veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest platí v Česku od 19. března. Za ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály, nákrčníky či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Výjimku mají například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.