Šéf Světové zdravotnické organizace WHO Tedros popřel informaci německého deníku Der Spiegel, že si 20. ledna telefonoval s čínským prezidentem Si. „Není to pravda, nikdy spolu telefonicky nemluvili,“ uvedla WHO na Twitteru.

Spiegel uvedl, že podle německé tajné služby BND si spolu Si Ťin-pching a Tedros Ghebreyesus telefonovali 21. ledna a Si požádal Tedrose, aby zadržel informaci, že se koronavirus přenáší z člověka na člověka, a pozdržel tak varování o globální pandemii.

„Nemluvili spolu 21. ledna a nikdy si netelefonovali. Takové nesprávné informace jen odpoutávají pozornost od úsilí WHO ukončit boj s covid-19,“ odmítla organizace.

Podle Spiegelu BND odhaduje, že čínská informační politika ztratila čtyři až šest týdnů v boji proti viru po celém světě. (Spiegel, WHO)