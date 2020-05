V USA vzbuzuje vlnu pobouření další smrt mladého černocha zabitého ozbrojeným bílým mužem. Pětadvacetiletý Ahmaud Arbery byl zastřelen už na konci února, větší pozornosti se ale případu dostalo až tento týden po zveřejnění znepokojivého videa zachycujícího poslední momenty jeho života.

Krátce nato byla zatčena dvojice už dříve vyslýchaných mužů, kteří nyní čelí obvinění z vraždy.

Arbery přišel o život 23. února nedaleko svého bydliště v Brunswicku v jihovýchodním státě Georgia. Podle rodinných příslušníků se chtěl jít proběhnout, dva muži jej ale následně na ulici konfrontovali, údajně proto, že jej považovali za pachatele dřívějšího vloupání. Na videu, které podle televize CBS natočil další přítomný muž, je vidět následná potyčka, zaznívají tři výstřely, po nichž se napadený mladík hroutí k zemi.

Více než dva měsíce policie v souvislosti s Arberyho smrtí nikoho nezatkla, úterní zveřejnění asi půlminutového záznamu z místa činu ale přineslo zlom ve vyšetřování. O dva dny později skončili ve vazbě 64letý bývalý policista Gregory McMichael a jeho 34letý syn Travis. Vyšetřovatelé předtím uvedli, že otec a syn měli při setkání s Arberym dvě střelné zbraně a že mladší z dvojice mladíka tmavé pleti zastřelil.

„Viděl jsem to video a je to velmi, velmi znepokojivé,“ komentoval v pátek vývoj americký prezident Donald Trump. Podle televize CNN dodal, že v Georgii je policie velmi schopná a „jsem si jistý, že zjistí, co se přesně stalo“.

Lokální úřady ale za prvotní postup čelí kritice a zaznívá volání po rezignaci činitelů, kteří měli původně případ na starosti, napsala agentura AP. „Novodobé zlynčování, které postihlo pana Arberyho, je jen další připomínkou nechutného a podlého rasismu, který přetrvává v částech naší země,“ řekl lídr státní pobočky celoamerické asociace NAACP bojující za práva nebělošského obyvatelstva James Woodall. „Lenivost a nečinnost justice u tohoto případu je hrozivým důkazem privilegovanosti bílé rasy, kterou jsou naše země a naše instituce nasáklé,“ pokračoval.

Násilná epizoda z komunity na pobřeží Georgie je podle AP srovnávána s „mnohem temnějším obdobím amerických dějin“, kdy černošské obyvatelstvo žilo ve strachu kvůli četným případům mimosoudního zabíjení. „Často se tak dělo za podpory úřadů nebo jejich předstírané nevědomosti,“ dodává AP.

Výraz lynč v souvislosti s Arberyho smrtí použil také Trumpův soupeř v boji o prezidentskou funkci Joe Biden. Vyšetřování ještě nebylo uzavřené a o tom, zda se obvinění dostanou k soudu, teprve rozhodne velká porota. „Spravedlnosti bude učiněno zadost,“ ujišťoval v pátek na Twitteru guvernér Georgie Brian Kemp. (ČTK)