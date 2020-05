Bělorusko je jedinou zemí, kde se u příležitosti konce druhé světové války koná vojenská přehlídka bez ohledu na koronavirová opatření. Prezident Lukašenko odmítl varování lékařů před šířením nemoci a do ulic poslal tři tisíce vojáků a 150 kusů těžké vojenské techniky, čemuž přihlížely tisíce diváků. (Belta)

#Belarus conducts #VEDay75 military parade despite #Covid19 pandemic and against @WHO Regional Office for Europe recommendations to introduce social distancing.

Sad. pic.twitter.com/3WkhN6vEfE

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 9, 2020