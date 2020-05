„Po 75 letech jsme svobodní lidé kvůli všemu, co udělali. Naše vděčnost bude věčná,“ uvedl britský premiér Boris Johnson v dnešním krátkém projevu. Dodal, že snaha zastavit šíření covid-19 vyžaduje „stejného ducha národního úsilí“ jako tažení proti nacismu.

75 years on, we are a free people because of everything they did. Our gratitude will be eternal. #VEDay75 pic.twitter.com/r7ufQKfuYS

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 8, 2020