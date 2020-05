„Nezoufat a nikdy se nevzdat,“ bylo hlavní poselství britské královny Alžběty II. v den výročí konce II. světové války. Svůj předtočený projev zveřejnila ve stejnou hodinu jako její otec, když před 75 lety oznamoval konec války v Evropě.

"Never give up, never despair – that was the message of VE Day"

An address by Her Majesty The Queen on the 75th anniversary of VE Day #VEDay75 pic.twitter.com/prgBXCdRHF

