Shrnutí: „Jsem přesvědčen o tom, že naši lidé, jak povstali, tak Prahu zachránili,“ řekl k dnešnímu výročí konce války premiér Andrej Babiš. Česko je podle něj v bezpečí díky členství v NATO a evropských strukturách. Válku i padlé hrdiny je potřeba připomínat mladým, dodal.

Připomněl české vojáky v zahraničních misích. Události druhé světové války a hrdiny schopné položit život za vlast a svobodu je nutné si stále připomínat také podle Vystrčila a Vondráčka.

Piety se zúčastnili i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), náčelník generálního štábu Aleš Opata, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a pražský arcibiskup Dominik Duka. Přijížděli postupně v desetiminutových intervalech. Každý z nich u památníku položil věnec a za zvuků signálu Večerka držel minutu ticha. Poté ho vystřídal další účastník piety.

Metnar oslav využil k připomenutí nutnosti modernizace armády. Zdůraznil, že se nesmí opakovat scénáře z předchozích krizí, při kterých armáda pomáhala, ale následně byla první na řadě při rozpočtových škrtech.

Hřib před novináři uvedl, že konec války nepřinesl velké části Evropy svobodu. “Osvoboditel se záhy změnil na dobyvatele,“ řekl k situaci v poválečném Československu, které se stalo součástí sféry vlivu tehdejšího Sovětského svazu. Nikdo podle Hřiba neupírá Sovětskému svazu zásluhy na osvobození, byl ale podle primátora také jedním ze strůjců druhé světové války, když společně s Německem napadl Polsko.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) večer na twitteru napsal, že 8. květen 1945 sice znamenal pro stření Evropu konec války a utrpení, nepřinesl ale očekávanou demokracii, úctu k lidským právům a právní stát. „Proto vidíme toto výročí v souvislosti s dalšími důležitými událostmi, které jsme oslavili minulý rok,“ poukázal na loňská výročí sametové revoluce, vstupu do NATO a EU.

Pražský hrad na svém webu zveřejnil Zemanův dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi k výročí konce války. Ocenil v něm hrdinství Rudé armády, uvedl, že bez něho by se Československo nestalo nezávislým a sebevědomým národem. Česká vděčnost a upřímné díky bojovníkům riskujícím své životy také pro českou svobodu se nezměnily, napsal. Zároveň odmítl přepisování dějin, i když podle něj poválečné osudy a vztah obou zemí nebyly a stále nejsou snadné.

Právě debata spojená s napjatými česko-ruskými vztahy letošní výročí konce druhé světové války ovlivňuje. Spory se vedou o odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva nebo zřízení památníku v pražských Řeporyjích protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Tři pražští politici včetně Hřiba mají policejní ochranu, týdeník Respekt napsal o příjezdu pracovníka ruských tajných služeb s jedem ricin do Prahy. Ruská ambasáda v Praze dnes oznámila, že ministerstvo obrany zveřejnilo odtajněné dokumenty, které se týkají Pražské operace, během níž sovětská armáda osvobodila velkou část českého území.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl ČTK při uctění památky padlých na Olšanských hřbitovech v Praze, že České republice není ve vztazích s Ruskem co vyčítat. Na Olšanských hřbitovech se dnes uskutečnilo několik pietních akcí. Padlé přišli uctít i další čeští politici nebo zástupci ukrajinské ambasády. Československo osvobozovali také Ukrajinci, připomněl ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Čeští sympatizanti kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci po pietě na Olšanských hřbitovech umístili na náměstí, kde stála Koněvova socha, transparent s jeho podobiznou. Policie jejich akce prověřuje kvůli možnému porušování pravidel zavedených proti šíření koronaviru.

Na budově Karolina, v níž sídlí rektorát Univerzity Karlovy, byla dnes odhalena socha Obětem války. Předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský u té příležitosti řekl, že veterány z druhé světové války velmi mrzí, že si výročí jejího konce letos nemohou připomenout společně. Mnoha z nich je přes 90 let, kvůli epidemii tak jako nejohroženější skupina zůstávají většinu času doma.

Jako každoročně si dnes výročí konce války připomněla jízda konvoje americké historické techniky Misse Velichovky. Kolona jela z Hořic na Jičínsku do lázeňského města Velichovky na Náchodsku. Letos byla kvůli opatřením proti koronaviru méně početná.

Nevoli sokolovského senátora Miroslava Balatky (za STAN) vyvolalo to, že ve čtvrtek před pietním aktem od pomníku a pohřebiště sovětských zajatců u hřbitova nechala radnice odnést americkou vlajku. Američané přitom město osvobodili a postarali se o pohřbení zajatců. Starostka Renata Oulehlová (ANO) připustila, že to byla chyba, poukázala ale na to, že tam američtí vojáci pohřbeni nejsou, píšou Novinky.cz (ČTK)