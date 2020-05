Mluvčí viceprezidenta USA Mikea Pence Katie Millerová má koronavirus. Po asistentovi prezidenta Trumpa je to už druhý člověk z Bílého domu, který má pozitivní test. Ačkoliv s ní přišel Pence do styku, karanténu nenastoupil.

Millerová je manželkou prezidentova poradce pro imigraci Stephena Millera. Ten připravuje mimo jiné pro prezidenta proslovy. Jako člověk, který má blízko k prezidentu Trumpovi, byla každý den testována. Včera ještě byl její test negativní, dnes se ukázal pozitivní.

Po zjištění, že je Millerová pozitivní, muselo být odstaveno ranní letadlo Air Force Two mířící s Mikem Pencem do Iowy. Ačkoliv v něm Millerová přímo neseděla, bylo v něm šest lidí, kteří s ní přišli do kontaktu. Ti museli letadlo opustit.

Že jde o Millerovou, potvrdil i prezident Trump.

BREAKING: President Trump just said "Katie" is VP staffer who tested positive. Katie Miller is VP spox & wife of WH adviser Stephen Miller. Entire West Wing has now been directly or indirectly exposed to COVID-19.

— Paula Reid (@PaulaReidCBS) May 8, 2020