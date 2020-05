Italská opozice žádá odvolání ministra spravedlnosti Alfonsa Bonafedeho. Ten se stal terčem kritiky kvůli propuštění 376 významných mafiánských bossů z věznic do domácího vězení.

Úřady to odůvodňují tvrzením, že za mřížemi by se mohli nakazit koronavirem. Jak uvedl britský deník The Guardian, italské soudy od začátku šíření koronaviru propustily stovky mafiánů trpících různými nemocemi, protože by u nich „v případě nákazy nemocí covid-19 hrozily komplikace“.

Proti rozhodnutí soudů protestovali státní zástupci, organizace bojující s mafií i italské politické strany. Mají obavy, že mafiánští bossové mohou využít koronavirové krize k tomu, aby si zajistili své osvobození.

Bonafede již minulý týden uvedl, že rozhodnutí propustit mafiány nepřijala vláda, a vyzval k přehodnocení pravidel pro propouštění podobných vězňů do domácího vězení. I přesto ale středopravicová opozice požádala o vyslovení nedůvěry ministru spravedlnosti.

Mezi prominentními mafiány, kteří se přesunuli do domácího vězení, je například vlivný vůdce mafie Cosa Nostra Francesco Bonura (78), který si odpykával 23letý trest, či mafiánští bossové z ‚Ndranghety Vincenzino Iannazzo (65) a Rocco Santo Filippone (72). Soudci se obávali, že nákaza koronavirem by mohla být pro Filipponeho smrtící vzhledem k tomu, že trpí vážnou srdeční chorobou. Další mafián z Cosa Nostry, Franco Cataldo (85), věznici opustil v pondělí.