Otec a syn Gregory a Travis McMichaelovi, kteří naháněli a zastřelili černošského běžce Ahmauda Arberyho, byli zadrženi a obviněni z vraždy. Policie dva bělošské muže zadržela poté, co se objevilo důkazní video.

Na videu, které natočil někdo třetí, kdo byl vraždě přítomen, je vidět, jak Arbery běží čtvrtí v americkém státě Georgia. McMichaelovi zastaví bílou dodávku uprostřed silnice, na které běží, jeden ho napadne a druhý zezadu zastřelí.

NEWS: Graphic video appears to show Ahmaud Arbery, 25 of GA., whose family says he was out for a run, confronted by 2 men who shot him dead saying they thought he was a burglar. A prosecutor wants a grand jury to decide whether the men should be charged. pic.twitter.com/kEYYJW7UlM

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 5, 2020