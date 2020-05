Bývalá senátní asistentka Tara Raedová ve vůbec prvním televizním rozhovoru vyzvala Joea Bidena, aby odstoupil z boje o prezidentské křeslo. „Prosím, přijměte zodpovědnost. Neměl byste kandidovat,“ řekla.

Rozhovor poskytla bývalé hvězdě televize Fox News Megyn Kellyové, která jej natočila pro svůj pořad MK a úryvek zveřejnila na Twitteru.

„Přála bych si to, ale neudělá to,“ odpověděla Readová na otázku, zda by měl podle ní Biden odstoupit.

MK EXCLUSIVE: #TaraReade responds to #JoeBiden; calls for him to drop out pic.twitter.com/jxHAUYaWVU

— Megyn Kelly (@megynkelly) May 7, 2020