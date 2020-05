Herec Andy Serkis bude zítra v rámci charitativní on-line akce číst knihu Hobit. Během předčítání, které potrvá až 12 hodin, mu lidé mohou přispívat na webu GoFundMe. Výtěžek rozdělí mezi nemocnice a organizaci pomáhající dětem. (BBC)

Join me for the Adventure this coming Friday, May 8. Stay tuned for more details on how you can support @NHSuk and @bestbeginnings pic.twitter.com/nxK11BTl4b

— Andy Serkis (@andyserkis) May 3, 2020