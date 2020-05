Vědci a výzkumníci, kteří chtějí pracovat na vakcíně proti covidu-19, by se měli zapojit do mezinárodních skupin, jež jim umožní sdílet poznatky. Řekla to zástupkyně regionální pobočky Světové zdravotnické organizace pro Evropu.

Ve fázi klinických zkoušek je nyní podle ní pět až šest očkovacích látek. Hotová ale vakcína může být nejdříve za 18 měsíců. Evropská WHO dnes rovněž varovala před nárůstem domácího násilí v důsledku karanténních opatření.

„Jistě podporujeme prohlubování mezinárodní spolupráce v tomto směru,“ odpověděla zástupkyně regionální pobočky Světové zdravotnické organizace pro Evropu Catherine Smallwoodová na dotaz, zda WHO prosazuje hledání vakcíny na národních úrovních, nebo spíše mezinárodní kooperaci. „Vyzýváme ty, kteří vyvíjí vakcíny, a další vědecké instituce, aby se zapojili do tohoto procesu, zapojili se do mezinárodních skupin, které na (vakcínách) pracují, a získali tak výhody plynoucí ze sdílení informací a důkazů,“ dodala Smallwoodová. (ČTK)