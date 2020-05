Do 15. května mohou společnosti posílat své nabídky do soutěže na uzavření rámcové smlouvy s ministerstvem vnitra na dodání ochranných pomůcek proti koronaviru.

Smlouva na prostředky za zhruba 1,4 miliardy korun bez DPH by měla zajistit dodávky pro organizace spadající pod vnitro od skončení nouzového stavu do konce roku. Vyplývá to ze zadávací dokumentace, kterou úřad zveřejnil na portálu pro elektronické zadávaní zakázek NEN.

Zakázku rozdělilo ministerstvo do sedmi částí, na každou z nich bude jedna rámcová dohoda. Vnitro chce na jejich základě pořídit zhruba 6300 respirátorů FFP3, přes šest milionů respirátorů FFP2, téměř 11 milionů roušek a dále ochranné obleky, ochranné brýle, jednorázové rukavice, návleky na nohy, pláště a ochranné štíty.

U některých položek musí dodavatel být schopen nabídnout celý počet pomůcek, u některých je dáno minimální množství. Například roušek musí jednotliví zájemci dodat nejméně 3,6 milionu, u respirátorů FFP2 pak zhruba dva miliony. „Nabídnutí celkového, respektive minimálního požadovaného množství v nabídce je podmínkou, aby nabídka nebyla vyřazena z účasti v zadávacím řízení,“ uvedlo ministerstvo.

Množství požadovaných pomůcek je ale podle vnitra pouze orientační. „Celkový počet nakupovaných osobních ochranných prostředků se bude odvíjet od přidělovaných financí resortu ministerstva vnitra ze státního rozpočtu a jejich aktuální potřebě,“ sdělil úřad. (ČTK)