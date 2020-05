Státním tajemníkem na ministerstvu školství by měl dalších pět let zůstat Jindřich Fryč. Vyplývá to z materiálu, který na některém z příštích zasedání projedná vláda.

První pětiletý mandát vyprší Fryčovi 24. června, ve stejný den má podle návrhu ministerstva školství začít druhý. Kabinet už letos jmenoval pětici tajemníků, kterým skončilo funkční období. Vedle ministerstva školství letos ještě zbývá přeobsadit post na ministerstvech spravedlnosti a životního prostředí.

Fryč se do výběrového řízení přihlásil jako jediný a v úterý uspěl u ústního pohovoru. Ministr školství Robert Plaga (ANO) kabinetu navrhuje, aby ho jmenoval s účinností od 24. června. Fryč před nástupem do funkce tajemníka na ministerstvu působil 21 let. Po studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, během něhož pracoval jako učitel, začínal jako odborný referent pro mezinárodní vztahy s německy mluvícími zeměmi. (ČTK)