Američtí voliči podle nového průzkumu Univerzity Monmouth spíše věří, že se Joe Biden sexuálního útoku v roce 1993 na Taru Readovou dopustil. Za pravděpodobné to považují muži více než ženy, Biden Trumpa v preferencích ale stále poráží.

Průzkum Univerzity Monmouth ukazuje, že největší skupina amerických voličů si myslí, že obvinění Joea Bidena z dávného sexuálního útoku jsou pravděpodobně pravdivá. Reprofoto: MSNBC

Za „nejspíš pravdivé“ obvinění považuje 37 procent dotázaných, za „nejspíš nepravdivé“ 32 procent, přičemž 31 procent lidí neví, ukázala stanice MSNBC.

V prezidentských preferencích má Biden stále výraznější podporu mezi ženami, které se k němu přiklánějí víc než k Donaldu Trumpovi.

Trumpovi republikánští voliči jsou rozděleni na 46 procent mužů a 36 procent žen, zatímco u Bidena je genderový poměr obráceně: mezi demokraty ho chce volit víc žen než mužů: 56 procent vs. 44 procent. Celkově Biden stále vede nad Trumpem, kterého by nyní volilo o devět procentních bodů méně než Bidena. Jejich poměr je 41 (Trump) vs. 50 (Biden).

Joe Biden obvinění odmítl. Více o tématu zde.

Výsledky průzkumu Univerzity Monmouth zde.