Stálý zástupce Číny při OSN Čchen Sü dnes podpořil Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), ale uvedl, že návštěva jejích představitelů ve Wu-chanu kvůli prošetření původu koronaviru musí počkat do doby, až bude pandemie poražena.

Informovala o tom agentura AP. Diplomat ale zároveň vyjádřil „úplnou důvěru“ WHO v situaci, kdy je organizace kritizována představiteli USA.

Na otázku, kdy by se mohla být do Wu-chanu pozvána delegeace WHO, tento diplomat v institucích OSN v Ženevě odpověděl, že nyní je hlavní soustředit se na boj s pandemií. „Není to tak, že bychom byli alergičtí na jakékoliv vyšetřování nebo hodnocení, tedy pokud jsou mezinárodní snahy přínosné“ upřesnil.

Čchenovy komentáře zesilují čínský diplomatický tlak v situaci, kdy USA kritizují WHO za to, jakým způsobem se k šíření koronaviru stavěla, a také za její shovívavý přístup k Číně. Americký prezident Donald Trump minulý týden označil WHO za pročínskou agenturu a tvrdil, že má důkazy o původu koronaviru ve Wuchanském institutu virologie. Mnoho odborníků ale zastává názor, že virus je přírodního původu, připomíná AP. (ČTK)