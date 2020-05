Za nouzové stavu klesla v Česku koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší o více než desetinu. Důvodem je nižší intenzita dopravy.

Naopak na množství polétavého prachu neměla přijatá opatření významnější vliv. V tiskové zprávě to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Odborníci hodnotili období od 16. března do 19. dubna. Údaje získané z měřicích stanic srovnali se statistikami za stejné pětitýdenní období předešlých pěti let. Průměrná koncentrace oxidu dusičitého (NO2) byla ve zkoumaném období letošního roku o 13 procent nižší, než je průměr z předchozích pěti let. Nejvýraznější rozdíl zaznamenali experti ČHMÚ u stanic zaměřených na dopravu.

Pokles koncentrací NO2 i dalších oxidů dusíku byl patrný hlavně o víkendech, kdy byla intenzita dopravy oproti normálnímu stavu nižší o polovinu a její utlumení bylo celodenní. V hlavním městě, kde auta produkují zhruba tři čtvrtiny oxidů dusíku, o víkendech prakticky zmizely jinak typické vzestupy koncentrací související s nárůstem dopravy během dne. „Tento rozdíl již nemůže být způsoben pouze vlivem meteorologických podmínek, ale jednoznačně souvisí s poklesem intenzit dopravy během nouzového stavu,“ konstatuje zpráva ČHMÚ.