Nošení roušek by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo být zrušeno během června, pokud to vývoj epidemie koronaviru umožní. V uzavřených veřejných prostorách včetně vozů MHD by mělo být dál povinné.

Ministr to dnes řekl poslancům v reakci na informaci, že plošné nošení roušek či respirátorů by mohlo skončit příští neděli s koncem nouzového stavu.

„Jsme připraveni ukončit tu plošnou povinnost nosit roušky v průběhu června. Poté by nadále byla povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách včetně například MHD,“ řekl ministr.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula večer České televizi řekl, že by o zrušení roušek uvažoval až o prázdninách. Rouška je podle něj stále efektivní ochranou a chce je udržet. „Budeme posuzovat, jakým modelem to udržovat přes teplé měsíce. Dá se očekávat, že ve vnějším prostoru bude určité rozvolnění, ale to by mělo nastat až na prázdninové měsíce,“ řekl.

Nošení roušek je jedním z mimořádných opatření, které přijalo ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a která budou platit i po ukončení nouzového stavu. Zakrývání dýchacích cest se podle ministra osvědčilo jako prevence proti šíření nákazy. (ČTK)