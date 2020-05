Chystaný zákon k epidemii koronaviru se bude projednávat v řádném režimu. Jak informoval Deník N, Hamáčkův resort chystá zákon s omezenou časovou účinností, který by dal ministru zdravotnictví širší pravomoci pro mimořádná opatření, ovšem pod kontrolou vlády.

Ministr vnitra Jan Hamáček to oznámil po schůzce se zástupci opozice.

Že speciální zákon projde klasickým legislativním procesem a nikoli v legislativní nouzi, potvrdila Deníku N po schůzce také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Přesné znění jsme ještě neviděli, ale jsme připraveni o něm vést diskusi,“ uvedla.

Řeč podle ní přišla i na případné prodloužení nouzového stavu. „Nicméně vzhledem k tomu, že už se jedná jen o několik málo dní a opatření, je i možná varianta uspíšení rozvolnění těch daných opatření, pokud situace bude i nadále příznivá,“ dodala.

Podobně i předseda lidovců Marian Jurečka by o prodloužení nouzového stavu uvažoval v případě, že by se epidemiologická čísla začala horšit. Pokud jde o speciální zákon, tam by uvítal, kdyby ministr zdravotnictví vydával mimořádná opatření na pokyn vlády a nejlépe ještě s kontrolou Parlamentu. „A že by ta opatření nebyla tak plošná,“ uvedl s tím, že nošení roušek by se tak například vztahovalo na MHD.

Novela ústavního zákona by se pak připravila výhledově v tomto roce. „Po skončení pandemie se vyhodnotí, co je potřeba změnit v krizové legislativě, a v klidu a na základě širší politické dohody se taková revize připraví,“ řekl za ODS její mluvčí Václav Smolka.