„Chci spustit velký program veřejných zakázek,“ oznámil francouzský prezident Macron po schůzce se zástupci pracovníků v kultuře. Umělci by také měli mít přístup k fondu solidarity určenému nejmenším podnikům. Speciální pomoc má jít umělcům do třiceti let, kteří se ještě neetablovali.

Prezident a vláda čelili v posledních dnech tlaku, aby pomohli těžce postižené kultuře. Minulý týden se velké pozornosti dostalo otevřenému dopisu zveřejněném v listu Le Monde, pod který se podepsali Catherine Deneuveová, Omar Sy či Jean Dujardin. Tento týden výzvu Macronovi adresovala také herečka Isabelle Adjaniová.

Už na začátku koronavirové krize Francie zřídila fond solidarity, do kterého putovalo 22 milionů eur (téměř 600 milionů Kč). Peníze z něj šly do hudební branže, výtvarným umělcům, nakladatelstvím i dalším oborům.

Kvůli opatřením, které v boji s koronavirem přijala vláda, pořadatelé zrušili naprostou většinu letních festivalů. Konat se letos nebude prestižní divadelní festival v jihofrancouzském Avignonu, který ročně přiláká až 700 tisíc návštěvníků. Zrušený je také jeden z největších festivalů rockové hudby Eurockéennes ve východofrancouzském Belfortu a konat se nebude ani hudební festival Francofolies v La Rochelle na západě země, na kterém se loni sešlo 150 tisíc lidí.

Filmový festival v Cannes již v dubnu oznámil, že letos není možné uspořádat přehlídku „v její původní podobě“. Jak bude festival vypadat, ale zatím není jasné.

Menší muzea, galerie a knihkupectví se budou moci otevřít v první etapě uvolňování, tedy již od pondělí. Kina, divadla a koncertní síně zůstávají ale dále zavřené. (ČTK)