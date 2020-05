„Chci spustit velký program veřejných zakázek,“ oznámil francouzský prezident Macron po schůzce se zástupci pracovníků v kultuře. Umělci by také měli mít přístup k fondu solidarity určenému nejmenším podnikům. Speciální pomoc má jít umělcům do třiceti let, kteří se ještě neetablovali.