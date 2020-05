Shrnutí: Zatímco evropské státy rozvolňují protivirová opatření, počty nakažených v Rusku, Iranu a USA dál strmě stoupají. Pandemie ovlivňuje volby i hospodářství.

Ve Spojených státech, které jsou nejpostiženější zemí světa, se koronavirem nakazilo už přes 1,2 milionu lidí. S covidem-19 zemřelo přes 71 tisíc lidí, přičemž poslední denní přírůstek činil 2333 mrtvých. Prezident Donald Trump, který oznámil, že ukončí činnost svého krizového koronavirového týmu, navštívil v úterý továrnu na respirátory v Arizoně. Kritiku si vysloužil za to, že si při tom nezakryl ústa a nos.

Pandemie postihla USA v době kampaně před listopadovými prezidentskými volbami a v jejich organizaci způsobila značné problémy. Například demokraté ve státě New York se rozhodli zrušit červnové prezidentské primárky, místní soud to ale označil za protiústavní. Jediným aktivním uchazečem o demokratickou nominaci do klání je přitom Joe Biden.

Nakažených i mrtvých dál přibývá kromě USA i v Evropě. Ve Španělsku, čtvrté nejpostiženější zemi světa, vzrostl počet zemřelých s koronavirem za den o 244. Předchozí tři dny byly denní přírůstky vždy nižší než 200.

V Německu přibylo 947 nakažených a 165 mrtvých. V zemi se chystá uvolňování opatření, podle návrhu závěrů dnešního jednání kancléřky Angely Merkelové přenechá ústřední vláda odpovědnost za zmírňování karanténních opatření jednotlivým spolkovým zemím. V případě opětovného rychlého nárůstu počtu nakažených v některém z regionů ale požaduje, aby se opatření znovu zavedla.

Kromě Německa uvolňují opatření přijatá v boji s koronavirem i další země. Na Slovensku otevřely dnes i větší prodejny a s omezeními i další provozy včetně služeb. Počet nových potvrzených případů koronaviru je zde již 11 dnů v řadě pouze jednociferný. Rakousko, které omezení uvolňuje od poloviny dubna, dnes ovšem prodloužilo do konce měsíce zdravotní hraniční kontroly, včetně těch na hranicích s ČR.

Dramatická je situace nadále v Rusku, kde čtvrtý den za sebou přibylo více než 10 tisíc potvrzených případů a celkem jich je už registrováno 165 929. Bilance úmrtí se drží na relativně nízké úrovni. Celkem dosud v zemi podle krizového štábu zemřelo 1537 infikovaných.

V Brazílii za uplynulých 24 hodin přibylo takřka 7000 nových případů nákazy a 600 lidí na komplikace související s nemocí covid-19 zemřelo. Denní nárůst obětí je tak nejvyšší od počátku epidemie. V zemi s 210 miliony obyvatel se dosud nakazilo 114 715 lidí, z nichž 7921 zemřelo.

Čína, ze které se začal koronavirus do světa šířit, zaznamenala dva nové případy nákazy a u dalších 20 lidí byl virus potvrzen bez příznaků. Stejně jako v pondělí nikdo s covidem-19 ani v úterý v pevninské Číně nezemřel. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dnes uvedla, že šéf americké diplomacie Mike Pompeo nemůže předložit důkazy o tom, že SARS-CoV-2 unikl z čínské laboratoře, jak tvrdí, protože žádné nemá.

V Íránu, jedné z nejpostiženějších zemí na Blízkém východě, za den přibylo přes 1600 infikovaných, takže je počet nakažených od začátku epidemie už vyšší než 100 tisíc. Země zaznamenala už 6418 úmrtí. Podle serveru BBC Arabic největší íránská letecká společnost Mahan Air létala i přes vládní zákazy kvůli koronaviru, čímž přispěla k šíření nákazy na Blízkém východě.

Podle Evropské komise se hospodářství EU kvůli pandemii letos propadne o rekordních 7,4 procenta. Česku komise předpovídá propad o 6,2 procenta, což je více než za finanční krize v roce 2009. (ČTK)