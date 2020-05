Rakousko prodloužilo zdravotní hraniční kontroly do konce května. Do té doby nebudou do země vpuštěni lidé bez potvrzení o negativním testu na covid-19. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka by se měla pravidla přechodu hranic do sousedních států rozvolnit od července.

Vstoupit do Rakouska ze všech jeho sousedních zemí je nyní možné pouze přes vyhrazené hraniční přechody. Test nesmí být starší než čtyři dny.

Podle Petříčka jsou nejdále jednání o rozvolnění pravidel se Slovenskem a právě s Rakouskem.

Alpská země dosud úspěšně čelí koronavirové epidemii. Podle dnešních statistik poklesl počet aktivně nemocných od úterý o dalších 145 na 1437. Dohromady bylo v zemi dosud evidováno přes 15 600 nakažených a 608 úmrtí lidí s covidem-19.

Rakouská vláda přistoupila k poměrně výraznému postupnému rozvolňování protiepidemických opatření. Například od minulého víkendu mohou mít v Rakousku otevřeny všechny obchody a ke konci tohoto měsíce mají za určitých podmínek otevřít i hotely či restaurace. (ČTK)