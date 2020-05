Povinná maturita z matematiky od příštího roku zavedena nebude. Sněmovna schválila požadavek ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v rámci novely školského zákona.

Snahu části poslanců o dvouletý odklad nepřijala. Novelu nyní dostane k posouzení Senát.

Vládní návrh počítá s tím, že studenti by si mohli vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky a z cizího jazyka. Státní zkouška by se navíc měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

Poslanci v rámci úprav novely rozhodli o tom, že společnost Cermat bude muset po maturitách zveřejnit zadání jejich společné části a také správná řešení zadaných úloh. Školy budou moci zakázat žákům používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. (ČTK)