Muž v kalifornském Santee nakupoval místo v roušce v bílé masce, která vypadala jako kapuce Ku Klux Klanu, která je spojena s rasismem. Muž odmítal výzvy zaměstnanců, aby si kapuci sundal. Událostí se už zabývá policie. (CNN)

A man wearing a makeshift Ku Klux Klan hood was photographed shopping at a store in Santee, Calif. https://t.co/MrHX4lXUtK pic.twitter.com/6SvOsgDp0M

— philip lewis (@Phil_Lewis_) May 4, 2020