Americký státní zástupce posílá případ zastřeleného černošského běžce dvěma bělošskými muži před soudní porotu. Pětadvacetiletý Ahmaud Arbery si šel zaběhat, když ho zastřelili otec a syn McMichaelovi.

Gregory a Travis McMichaelovi v policejní výpovědi tvrdí, že Arberyho považovali za zloděje, když ho zahlédli v neděli po třinácté hodině běžet jejich sousedstvím. Ozbrojili se a naháněli Arberyho ve voze.

Ahmaud Arbery byl ale vášnivý sportovec z jižní části státu Georgia, který chodil pravidelně běhat. V době útoku nebyl ozbrojený a když se muži objevili s otevřenou dodávkou na stezce, kde běžel, snažil se jim utéct.

To dokazuje i videozáznam z incidentu, který včera začal kolovat na sociálních sítích.

When will we live in a world where there is NO question these men should be charged. Racism is real and vile and action needs to be taken. Enough is enough. #AhmaudArbery https://t.co/DwI6To08mt

— Azie Tesfai (@AzieTesfai) May 6, 2020