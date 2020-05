Donald Trump nedovolí virologovi Anthony Faucimu vypovídat před Sněmovnou reprezentantů, protože je prý složená „ze samých odpůrců Trumpa“. „Je to léčka. Chtějí, aby naše situace skončila neúspěchem, což znamená smrt,“ řekl.

Před Senátem ale Fauci vypovídat bude, na což se podle prezidenta „moc těší“. „Sněmovna by se měla za sebe stydět. A upřímně, i demokrati by se měli stydět.“

Trump to řekl novinářům před Bílým domem, než nastoupil na cestu do Arizony, jeho vůbec první za poslední dva měsíce od začátku pandemie.

REPORTER: Why won't you let Fauci testify before the House?

TRUMP: "Because the House is a set up. The House is a bunch of Trump haters … they, frankly, want our situation to be unsuccessful, which means death." pic.twitter.com/G3G5OoV5IV

— Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2020