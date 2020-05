Otevřít hranice je kvůli přetrvávající koronavirové pandemii ve světě sice riskantní, ale ne natolik, aby to bylo nepřijatelné. Českému rozhlasu Radiožurnálu to dnes řekl prezident Miloš Zeman.

Cesty do ciziny mohou zvýšit riziko druhé vlny epidemie v Česku, místní ekonomice by navíc pomohlo, kdyby Češi trávili dovolenou v rámci republiky, míní Zeman. V rozhovoru ocenil vládu, která podle něj vyvedla ČR z největší moderní krize s výjimkou války. Selhala naopak opozice a média, dodala hlava státu.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o víkendu řekl, že hranice Česka se sousedními státy by se měly plně otevřít od července. O prvním měsíci letních prázdnin by chtěl umožnit Čechům cestovat do Bulharska, Maďarska či pobaltských zemí, od srpna pak do Chorvatska, Řecka, Slovinska nebo na Maltu. „Je to riskantní, ale míra rizika není tak dramatická,“ řekl Zeman. (Radiožurnál)