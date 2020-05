Koncept projektu „česká vakcína“ zlehčuje závažnost celé problematiky, kritizují ho vědci

Přední čeští vědci a vědkyně reagují na včerejší oznámení o záměru vyvíjet českou vakcínu proti koronaviru. V otevřeném dopise ministru zdravotnictví píší, že je „tisková konference a následná vyjádření paní poslankyně Adámkové zaskočila“.

„Už sama zpráva působila velmi nevěrohodně a do určité míry poškodila vskutku úctyhodnou minulost vývoje a výroby vakcín proti závažným infekčním onemocněním člověka v bývalém Československu,“ uvádí.

Koncept projektu na vývoj inaktivované vakcíny proti koronaviru za desítky milionů korun podle podepsaných vědců zcela zlehčuje závažnost celé problematiky. „Vyvolává podezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností,“ míní členové Učené společnosti České republiky.

Jmenovitě pak její předsedkyně imunoložka Blanka Říhová, místopředsedové fyzikální chemik Pavel Jungwirth a chemik Zdeněk Havlas, virologové Libor Grubhoffer, Ivan Hirsch a Vladimír Vonka, parazitolog Julius Lukeš a biochemik Jan Konvalinka.

„Bylo by jistě velmi záslužné, aby věda v naší zemi navázala na bohatou tradici s vývojem a výrobou vakcín, v dnešním světě to však nelze učinit uzavřením se do sebe a už vůbec ne za směšně malé peníze,“ pokračují. „Naštěstí se ve stejný den objevila zpráva z Bruselu o úctyhodné částce 7,4 miliard eur, kterou se podařilo získat v evropské sbírce na vývoj účinné vakcíny.“

Česká republika by se podle nich měla efektivně zapojit do evropské kampaně na přípravu účinné vakcíny.

Celé znění otevřeného dopisu členů Učené společnosti ČR.