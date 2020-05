Španělsku hrozí nová vlna šíření nákazy koronavirem, pokud poslanci ve středu neprodlouží nouzový stav o další dva týdny, tvrdí někteří poslanci vládní koalice. I premiér Pedro Sánchez varoval opozici, která už nechce další prodloužení podpořit, že tím způsobí „chaos zdravotního systému“.

Podle právníků oslovených deníkem El Espaňol by po skončení nouzového stavu, platného zatím do soboty, začaly mít větší kompetence ve školství a zdravotnictví autonomní regiony, které by tak mohly uvolňovat omezení volného pohybu.

„Co se stane, když se neprodlouží nouzový stav? Sánchez ztratí plné kompetence a občané se budou moci znovu pohybovat po celé zemi,“ napsal deník El Espaňol. Španělská vláda má v plánu uvolňovat omezení v zemi postupně až do druhé poloviny června v několika fázích a podle provincií podle toho, jak se tam vyvíjí epidemiologická situace.

Opozice i vedení některých autonomních regionů ale vládu v posledních dnech za tento plán kritizovaly, a i proto se ultrapravicová strana Vox a katalánští separatisté chystají ve středu hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, který platí od poloviny března. Hodně bude záležet na hlavní opoziční straně lidovců, která pohrozila, že tentokrát prodloužení nepodpoří. Pokud by se zdržela hlasování, mohl by být stav prodloužen, pokud ale budou lidovci (88 poslanců) hlasovat proti, k prodloužení podle deníku La Vanguardia velmi pravděpodobně neprojde. (ČTK)