Hongkongské mezinárodní letiště nainstalovalo nové dezinfekční technologie, včetně čistících robotů. Důkladná dezinfekce má chránit cestující i personál před nákazou koronavirem. (AFP)

VIDEO: Hong Kong International Airport is applying new disinfection technologies, including autonomous cleaning robots, to protect passengers and staff from coronavirus infection pic.twitter.com/2Og8fLBJs3

— AFP news agency (@AFP) May 5, 2020