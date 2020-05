Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v den výročí Pražského povstání připomenul, že Rudá armáda dorazila do Prahy 9. května jako do fakticky svobodného města. Sověti tak nenesli hlavní zásluhu na jejím osvobození.

Česko nyní podle Hřiba čelí silnému tlaku ruské propagandy a snahám o překrucování historie. Hřiba mimo jiné kritizují příznivci Ruska za přejmenování náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisu Němcovovi. Má proto policejní ochranu.

Je proto podle něj potřeba si připomenout, že Rudá armáda dorazila do Prahy až poté, co se 8. května Němci vzdali České národní radě. „Sověti tak přijeli do města fakticky svobodného a nenesli hlavní zásluhu na jeho osvobození, i když si ji z politických důvodů připisovali a stále rádi připisují,“ poznamenal.

Nikdo podle něj nezpochybňuje roli Sovětského svazu na ukončení druhé světové války. „Je ale třeba na něj pohlížet také jako na jednoho ze strůjců tohoto nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva, který byl po první dva roky války spojencem nacistického Německa,“ řekl.

Zdůraznil nutnost dělat vše pro hájení pravdy před lží a principů demokracie před autoritářským a totalitním smýšlením. „V žádném případě nesmíme nechat šlapat po odkazu našich předků a jejich ideálech svobodné společnosti, které jsme přijali za svém,“ dodal. (ČTK)