ČSSD počítá i s možností, že by případně požádala poslance o prodloužení nouzového stavu. Další možností je, že by se čísla související s epidemií koronaviru zlepšila natolik, že už by další opatření nebyla třeba.

Předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka zopakoval, že jeho strana nepodpoří novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Má totiž problém s posílením pravomocí jednoho člověka a podle ČSSD je zákon protiústavní.

Vnitro tedy připravuje změnu ústavního bezpečnostního zákona. Jeho přijetí by se ale nestihlo. Proto nakonec ČSSD počítá i s možností, že by požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o týden nebo dva týdny.