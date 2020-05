Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla podle ministra Adama Vojtěcha démonizována. Podle ministra zdravotnictví návrh nevybočoval z kompetencí jeho resortu. Nebylo prý ale fér, že jej lidé odsuzovali předem.

Vojtěch na tiskové konferenci po jednání vlády zdůraznil, že ministerstvo už dnes má potřebné kompetence. V novele bylo jen upřesnění týkající se například obchodních center či veřejných bazénů, které patří k rizikovým místům v době pandemie koronaviru.

„Spíše jsem poukazoval na to, že různí komentátoři se vyjadřují k něčemu, co ještě neviděli ani nečetli. V minulém týdnu nebyl návrh zákona ještě hotov. Nyní je k dispozici, byl nahrán do systému eKLEP, aby se na něj mohl kdokoliv podívat,“ vysvětlil Vojtěch.

Změna má podle Vojtěcha podporu odborné veřejnosti a debata na vládě nebyla o obsahu novely, ale o její formě.

Návrh byl podle něj přerušen, protože ministerstvo vnitra vypracuje alternativní návrh, který bude předložen vládě ve čtvrtek. Půjde o novelu bezpečnostního zákona.

„Doporučoval bych všem ústavním právníkům, aby se na něj podívali a skutečně zhodnotili, zda je v rozporu s Ústavou, či není,“ uzavřel Vojtěch.