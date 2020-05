Řekové mohou po šesti týdnech znovu vyrazit do kadeřnictví, knihkupectví nebo do květinářství. Tamní policie ale od rána dohlíží na to, aby lidé nosili masky a v obchodech udržovali vzdálenost.

Řecko dosud eviduje 2626 případů nákazy covid-19 a 144 úmrtí. (Reuters)