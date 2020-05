Během otevření pláží v americkém státě Kalifornie protestovaly davy lidí proti trvajícímu nouzovému stavu. Reportéru stanice MSNBC vytkli, že nosí roušku. „Sundej si tu zatracenou masku,“ křikl na něj kolemjdoucí během vysílání. (Grabien)

MSNBC reporter interrupted by protester in California: "Take off your damn mask" https://t.co/EyVh51nmnQ pic.twitter.com/inOv40wqIN

— The Hill (@thehill) May 4, 2020